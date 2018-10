Foto: dpa/Peter Kneffel

Markus Söder scheint jegliche Bodenhaftung verloren zu haben. Die Wahlkampfreden des bayerischen Ministerpräsidenten bestehen aus peinlichen Superlativen. Nachdem er seinem Staatsvolk zunächst »das Beste für Bayern« versprochen hatte, entschwand der CSU-Politiker kürzlich in andere Sphären. Mit dem neuen Konzept »Bavaria One« will Söder den Freistaat zum Luft- und Raumfahrtstandort Nummer eins in Deutschland machen. Auch weil das Projekt mit seinem eigenen Konterfei vor einem Sternenhimmel beworben wird, machte sich Söder zum Gespött von Opposition und Wählern. Zudem leistete er sich allerlei Albernheiten. So behauptete Söder, dass man vom Weltall aus einen besseren Blick für die kleinen Probleme auf der Erde habe.

Bei allem Hohn über Söder und seine CSU, die in den Umfragen abrutschen, wurde bislang übersehen, welche Bedeutung die Luft- und Raumfahrtforschung in Bayern bisher hat. Viele Technologien aus diesem Bereich können sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden. Neben dem Forschungsbereich sind auch viele Waffenschmieden in Bayern ansässig. Die niedrige Arbeitslosigkeit in dem Bundesland basiert somit auch auf dem Geschäft mit Krieg und Tod. Dieses Modell wird Söder fortsetzen. Oder einer seiner Parteikollegen - wenn die CSU ihren Regierungschef nach einer Wahlniederlage in der kommenden Woche auf den Mond schießen sollte.