Taipeh. Taiwan hat über 1200 Opfer des »Weißen Terrors« unter der Herrschaft des langjährigen Machthabers Chiang Kai-shek amnestiert. »Dieser Tag kommt zu spät, aber spät ist besser als nie«, sagte Präsidentin Tsai Ing-wen bei einer Begnadigungszeremonie am Freitag. Die ehemals politisch Verfolgten wurden von jeglichen Vorwürfen freigesprochen, ihre Vorstrafenregister gelöscht. Tausende Oppositionelle wurden während Chiangs jahrzehntelanger Herrschaft inhaftiert, gefoltert und getötet. AFP/nd

