Moskau. Ein russisches Kampfflugzeug des Typs MiG-29 ist in der Nähe von Moskau am Freitag abgestürzt. Die Piloten hätten sich retten können und seien unverletzt geblieben, berichteten russische Medien unter Berufung auf die Behörden. Eines der Triebwerke war während eines Übungsflugs aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Piloten hätten den Jet von bewohntem Gebiet weg steuern können. dpa/nd