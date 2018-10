Brüssel. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex soll im Kampf gegen nicht erwünschte Migration künftig auch auf albanischem Hoheitsgebiet eingesetzt werden. Ein entsprechendes Abkommen sei am Freitag mit dem EU-Beitrittskandidaten geschlossen worden, teilte die EU-Kommission mit. Albanien müsste Frontex-Einsätzen auf eigenem Hoheitsgebiet künftig jedes Mal zustimmen. Die EU erhofft sich durch diese Vereinbarung, in Zukunft schneller auf geänderte Migrationsströme und grenzüberschreitende Kriminalität reagieren zu können. dpa/nd

