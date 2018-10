Berlin. Angesichts weiter sinkender Umfragewerte der CSU vor der bayerischen Landtagswahl geht Ministerpräsident Markus Söder auf Distanz zur Großen Koalition auf Bundesebene. »Das sind alles Zahlen, die unglaublich geprägt werden durch Berliner Politik«, sagte der CSU-Politiker der »Bild«-Zeitung. Gut eine Woche vor der Wahl verharrt die CSU im Stimmungstief, laut einer Erhebung für die ARD rutscht sie auf ein Rekordtief von 33 Prozent. Söder warnte davor, die Landtagswahl am 14. Oktober zu einem »Denkzettel für Berlin« werden zu lassen. Der Ministerpräsident kritisierte indirekt auch das Verhalten von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer im Zusammenhang mit dessen Flüchtlings-Masterplan. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Friedensnobelpreis an Nadia Murad und Denis Mukwege für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt im Krieg

Zivilgesellschaft startet in Ägais und zentralem Mittelmeer neue Einsätze

Republikaner halten an Ernennung zum Obersten Richter fest

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!