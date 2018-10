Der französische Grafikkünstler publizierte gemeinsam mit Autor Sean Taylor 2017 bereits das Kinderbuch »Superkauz« bei Kunstmann, ist aber auch in vielen anderen Bereichen des Gestaltens tätig. International berühmt wurde er mit seinem »Peace for Paris«-Symbol, dem zum Friedenszeichen stilisierten Eiffelturm.

Angesichts der liebevoll-witzigen Zeichnungen und der Umsetzung in unverwüstlicher dicker Pappe werden sowohl Kinder im Alter von ein bis drei Jahren als auch ihre Eltern ihren Spaß am neuesten Werk von Jean Jullien haben.

Die Idee ist verblüffend einfach, aber genial: »Das ist kein Buch« kommt nicht wie ein gewöhnliches Bilderbuch für Kinder daher. Stattdessen verwandelt es sich, je nachdem, welche Seite die kleinen Entdecker aufklappen und wie sie das Buch halten, stellen oder legen, in spannende Dinge und Orte. Da findet man einen Computer, einen Tennisplatz, einen Kühlschrank, einen Sessel, einen Schmetterling, einen Po, ein Klavier, ein Theater, ein Zelt von innen, einen Werkzeugkasten, ein Haus oder gar ein Monster.

Was soll das sein

