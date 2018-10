Jerusalem. Ein Palästinenser hat im besetzten Westjordanland zwei Israelis erschossen. Eine weitere Israelin wurde nach Armeeangaben bei dem Angriff im Industriegebiet einer jüdischen Siedlung am Sonntag schwer verletzt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem »sehr schlimmen Terrorangriff«. Die radikale Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad erklärte, der Angriff sei die »natürliche Reaktion« auf das israelische Vorgehen. Zuvor waren am Wochenende bei neuen Protesten an der Grenze zwischen Gazastreifen und Israel drei Palästinenser getötet worden. Wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, erschossen israelische Soldaten einen 14-jährigen Jungen und einen jungen Mann. Ein 28-Jähriger starb im Süden des Gazastreifens durch einen Kopfschuss. Als Reaktion auf die jüngsten Zusammenstöße hat Israel derweil die Fischereizone vor der Enklave weiter verkleinert. AFP/nd