Pjöngjang. Vier Monate nach dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea ist US-Außenminister Mike Pompeo mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jong Un zusammengekommen. »Wir machen weiter Fortschritte bei den Vereinbarungen des Singapur-Gipfels«, twitterte Pompeo am Sonntag. Anschließend wurde der US-Chefdiplomat in Seoul erwartet, um die südkoreanische Regierung über sein Treffen zu informieren. Zuvor hatten Japan und seine Schutzmacht USA bei Gesprächen Pompeos in Tokio vereinbart, sich im Konflikt um Nordkoreas Atomwaffenprogramm eng abzustimmen. dpa/nd Kommentar S.4