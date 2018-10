Brüssel. Als erstes Land des Schengenraums hat Frankreich die Verlängerung seiner Grenzkontrollen bis ins kommende Jahr hinein angekündigt. Sie würden wegen akuter Terrorgefahr für weitere sechs Monate bis Ende April 2019 fortgesetzt, heißt es in einem Schreiben der Regierung an die EU. Paris fürchtet demnach Anschläge durch die verstärkte Rückkehr von aus Europa stammenden Dschihadisten aus Syrien. AFP/nd

