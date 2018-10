München. Beim diesjährigen Oktoberfest waren mehr Besucher mit von der Partie als im vergangenen Jahr: Mit 6,3 Millionen Gästen aus 67 Nationen verbuchte das größte Volksfest der Welt etwa 100 000 mehr Besucher als 2017, wie die Stadt München in ihrer Abschlussbilanz mitteilte. Das Oktoberfest endete am Sonntag. Auch die Polizei zog eine positive Bilanz. Insgesamt wurden 924 Straftaten erfasst und damit weniger als 2017 (1014). AFP/nd

