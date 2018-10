Dummerstorf. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat mehr Respekt für die Arbeit der Bauern eingefordert. »Leider fehlt oft die Wertschätzung für das, was die Landwirte für uns alle leisten«, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag beim Erntedankfest in Dummerstorf bei Rostock. »Ein Bauer ernährt 145 Menschen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen.« Dürre und hohe Temperaturen hätten den Bauern in diesem Jahr alles abverlangt, sagte Schwesig und erinnerte daran, dass Bund und Land von Ernteausfällen betroffenen Bauern helfen. dpa/nd