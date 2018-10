Langenfeld. Eine Flüchtlingsunterkunft in Langenfeld in Nordrhein-Westfalen ist nach einem Feuer nicht mehr bewohnbar. Der Brand war am Sonntagmorgen im Dachgeschoss ausgebrochen und hatte sich auf die zweite Etage ausgebreitet, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Ein Großteil der 47 Bewohner hatte das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Niemand wurde verletzt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache war zunächst unklar. Brandstiftung oder ein fremdenfeindlicher Hintergrund können nach Polizeiangaben derzeit nicht ausgeschlossen werden. Es werde in alle Richtungen ermittelt, so ein Sprecher. dpa/nd