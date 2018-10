Ein Wohnungsbrand im Bezirk Lichtenberg hat eine kleine Cannabisplantage enttarnt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bemerkte eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses Samstagabend gegen 21 Uhr Rauch, der aus der Wohnung eines 34-Jährigen stieg, und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte entdeckten beim Löschen die Reste von verbrannten Cannabispflanzen in sechs Blumentöpfen. Außerdem zerstörten die Flammen die technischen Hilfsmittel für die Aufzucht der Pflanzen. Das Brandkommissariat ermittelt nun, ob die Geräte möglicherweise den Brand ausgelöst haben. Der Bewohner war zur Zeit des Brandes nicht zu Hause. dpa/nd

