Washington. US-Präsident Donald Trump hat die Berufung seines umstrittenen Kandidaten Brett Kavanaugh an das Oberste Gericht überschwänglich gefeiert. Vor Anhängern in Kansas sprach der Republikaner am Samstagabend (Ortszeit) von »einem gewaltigen Sieg für unsere Nation, unser Volk und unsere geliebte Verfassung«. Kavanaugh war kurz zuvor als Richter am Supreme Court vereidigt worden, nachdem ihn der Senat mit einer knappen Mehrheit bestätigt hatte. Im Kapitol und vor dem Obersten Gericht kam es zu Protesten; über 100 Menschen wurden festgenommen. Mehrere Frauen werfen Kavanaugh sexuelle Übergriffe in den 1980er Jahren vor. Der 53-Jährige bestreitet sie. Die Abstimmung im Senat fiel mit 50 zu 48 Stimmen denkbar knapp aus. Die oppositionellen Demokraten votierten bis auf Joe Manchin gegen Trumps Mann. Ihr Fraktionschef Chuck Schumer appellierte an die Gegner Kavanaughs, die Republikaner bei den Kongresswahlen abzustrafen. dpa/nd Seite 8