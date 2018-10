Heringsdorf. Mehr als 100 000 Urlauber und Einheimische haben innerhalb von zwei Monaten die kostenlose KaiserbäderCard für den Busverkehr der Usedomer Bäderbahn (UBB) auf der Insel Usedom genutzt. Das Ergebnis übertreffe alle Erwartungen, sagte Thomas Heilmann, der Kurdirektor der drei Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin. Wenn man davon ausgehe, dass durchschnittlich drei Personen in einem Auto sitzen, wären das rund 33 000 Fahrzeugbewegungen weniger. Wegen der vielen Urlauber kommt es in den Sommermonaten häufig zu langen Staus auf der Insel.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Heinz Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen war mal ein Braunkohletagebau. Heute ist die Region in Brandenburg eine einzigartige ökologische Schatzkammer. Von Ekkehart Eichler

Start von 9 bis 11 Uhr am Berliner S-Bahnhof Hirschgarten / Ziel ist der Müggelturm

Chioggia ähnelt in vielem dem nahen Venedig und ist doch ein Geheimtipp.

Die kroatische Insel Rab spielt im Frühherbst erst so richtig ihre Trümpfe aus, findet Heidi Diehl

Im steirischen Dorf Puch werden Äpfel in den Adelsstand erhoben.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!