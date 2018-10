Erfurt. Nach dem wiederholten Scheitern von Auflagen für Rechtsrock-Konzerte in Thüringen will Landesinnenminister Georg Maier (SPD) eine zentrale Versammlungsbehörde für den Freistaat prüfen. »Alle Versammlungen ab einer bestimmten Größenordnung und Relevanz müssten dann dort angemeldet werden«, sagte Maier am Montag der dpa. Das müsse aber im Dialog mit den Landkreisen geschehen. Vorteil sei, dass es dann nur einen Ansprechpartner gebe. »Die Qualität der Auflagen-Bescheide und auch die Lernkurve würden steigen«, sagte Maier. Am Freitag waren mehrere Auflagen für ein Rechtsrock-Konzert in Apolda vor Gericht gescheitert. Das Verwaltungsgericht Weimar sah keine handfesten Nachweise für eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. dpa/nd