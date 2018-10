Was soll das sein

Der Comedian Bülent Ceylan erhält den Deutschen Lesepreis 2018. Der 42-jährige gebürtige Mannheimer werbe seit Jahren bei Auftritten im Fernsehen und vor Schülern für das Lesen, sagte der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg F. Haas, am Montag zur Begründung. Ceylans Bekanntheit sei ein »unschätzbarer Türöffner«, um Kinder für das Lesen zu begeistern. Die Auszeichnung ist mit 25 000 Euro dotiert und wird am 21. November in Berlin verliehen.

Bülent Ceylan, Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters, parodiert das gegenseitige Verhältnis beider Nationalitäten und Identitäten. Mit seiner Stiftung »Bülent Ceylan für Kinder« unterstützt er Institutionen, die sich für die Förderung und Bildung von Kindern starkmachen. Seit 2013 ist er Lesebotschafter der Stiftung Lesen. epd/nd