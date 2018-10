Goma. Bei einem Angriff auf ein Dorf in Ost-Kongo sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Unbekannte hätten den Ort Rubaya am Wochenende mit Schusswaffen und Macheten angegriffen, so am Sonntag eine zivilgesellschaftliche Organisation im Bezirk Masisi. Sie kritisierte, dass die kongolesischen Streitkräfte zu spät eingeschritten seien. dpa/nd