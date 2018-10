Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Der österreichische Zeichner Alfred Kubin und seine Verbindungen zur Künstlergruppe Blauer Reiter stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung im Münchner Lenbachhaus. Kubin (1877 - 1959) werde oft als Gründungsmitglied der Vereinigung genannt, seine konkreten Beziehungen zu dem Künstlerkreis seien jedoch so gut wie unbekannt, teilte die Städtische Galerie am Montag in München mit, wo die Ausstellung bis zum 17. Februar 2019 zu sehen ist. »Phantastisch! Alfred Kubin und der Blaue Reiter« zeigt mehr als 140 Werke, Fotos und Dokumente, von Kubin und anderen berühmten Künstlern wie August Macke, Wassily Kandinsky, Paul Klee oder Gabriele Münter. dpa/nd