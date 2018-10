Hamburg. Sie erblüht lilafarben und mag vor allem sandige, magere Böden: Die Besenheide ist die Blume des Jahres 2019. Das hat die Loki-Schmidt-Stiftung zusammen mit Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan am Montag bekanntgegeben. Das Heidekraut steht auf der Hamburger Roten Liste für bedrohte Arten. Sie kann bis zu 40 Jahre alt und bis zu einem Meter hoch werden. Den Namen Besenheide erhielt die Pflanze, weil aus ihren Zweigen früher Besen gefertigt wurden. Die Biologin Loki Schmidt (1919-2010), Frau von Altkanzler Helmut Schmidt (1918-2015), hatte die Aktion 1980 ins Leben gerufen. dpa/nd

