Seoul. Nach den Gesprächen von US-Außenminister Mike Pompeo mit Kim Jong Un am Sonntag in Pjöngjang rechnet Südkoreas Präsident Moon Jae In damit, dass auch Chinas Staatschef Xi Jinping bald nach Nordkorea reisen wird. Ferner werde Kim in Russland erwartet, so Moon am Montag. Es gebe des weiteren die Möglichkeit eines Gipfels zwischen Nordkorea und Japan. Von chinesischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung über eine Visite von Xi. Pompeo informierte am Montag in Peking über seine jüngsten Gespräche mit Kim. Dabei wurde ihm ein frostiger Empfang bereitet. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges, der Differenzen über Taiwan und Vorwürfen der Einmischung in den USA warnte sein Amtskollege Wang Yi die USA vor »einem falschen Ansatz des Konflikts und der Konfrontation«. Agenturen/nd