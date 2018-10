Straßburg. Der inhaftierte Leiter des Memorial-Menschenrechtszentrums in Tschetschenien, Ojub Titijew, ist mit dem diesjährigen Vaclav-Havel-Preis des Europarats ausgezeichnet worden. Titijew leiste eine herausragende Arbeit zur Verteidigung der Menschenrechte. Er habe immer wieder den Machtmissbrauch durch die Polizei und die örtlichen Behörden angeprangert. Der seit Januar inhaftierte 61 Jahre alte Menschenrechtsaktivist zeichnete in einer Grußbotschaft eine düsteres Bild von der Lage in der zur Russischen Föderation gehörenden Republik Tschetschenien. AFP/nd