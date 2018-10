Berlin. Stellenanzeigen deutscher Arbeitgeber sind einer Studie zufolge überwiegend diskriminierungsfrei formuliert. Eine am Montag in Berlin veröffentlichte Erhebung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes kommt zu dem Ergebnis, dass sich 98 Prozent der Arbeitgeber an die Vorgabe halten, die Ausschreibung frei von Vorgaben bei Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion, Behinderung oder sexueller Identität zu halten. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zeige Wirkung, resümierte der geschäftsführende Leiter der Stelle, Bernhard Franke. Bei den Ausschreibungen, die eine Diskriminierung enthielten, wurde in 80 Prozent der Fälle wegen des Geschlechts benachteiligt. epd/nd