Berlin. Der Verband der TÜV-Unternehmen fordert regelmäßige Prüfungen älterer Windkraftanlagen. Mehr als 15 000 Windräder seien vor dem Jahr 2004 gebaut worden, heißt es in einer am Montag in Berlin verbreiteten Mitteilung. Diese Betreiber müssten gesetzlich keine unabhängigen Sicherheitsprüfungen vornehmen lassen, im Gegensatz zu Anlagen mit späteren Baujahren. Nach TÜV-Berechnungen kommt es jährlich zu rund 50 gravierenden Schäden an Windenergieanlagen. Der Bundesverband Windenergie zweifelt die Zahlen an. Hier würden Fakten negiert, um eigene wirtschaftliche Forderungen durchzusetzen.» dpa/nd