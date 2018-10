Warum hören etliche Fotografen und Fotografinnen mit Bildjournalismus oder Auftragsfotografie auf und gehen Richtung Kunst? Wie oft wiederholt sich dieser Wandel? Spielen dabei persönliche Zweifel am Medium eine Rolle? Bedeutet diese Veränderung zugleich einen Neuanfang? Eine Podiumsdiskussion mit Screening im Ballhaus Ost beschäftigt sich am heutigen Dienstag mit diesen Fragen. Die Veranstaltung heißt »Alles Anders - Fotografische Neuanfänge als Entscheidung« und ist eine Kooperation des Ostkreuz - Vereins für Fotografie e.V. mit dem Ballhaus Ost. Den Abend moderiert Karen Fromm, Professorin im Studiengang »Fotojournalismus und Dokumentarfotografie« an der Hochschule Hannover. Die Gäste sind Arwed Messmer (Fotograf und Künstler), Julian Röder (Fotograf und Künstler), Mila Teshaieva (Fotografin und Künstlerin) und Inka Schube (Kuratorin für Fotografie und Medienkunst, Sprengel Museum Hannover). nd Foto: Aus der Publikation »Berlin, 1966-70«, Stuttgart, 2018, AM_SCHUPO_Film_1933_26A_27A_28A (12.4.1968), © Arwed Messmer: Edition und Bearbeitung; Quelle: Polizeihistorische Sammlung Berlin

9. Oktober, 20 Uhr, Ballhaus Ost, Pappelallee 15, Prenzlauer Berg