Treibhausgase 2014 erstmals seit Jahren gesunken / Emissionen in Verkehr und Landwirtschaft aber gestiegen / LINKE: Verbindliches Klimaschutzgesetz mit strengen Vorgaben notwendig

Was den Entscheidungsträgern Dampf machen soll, könnte allerdings das Gegenteil bewirken. Bei den Regierungen, die ja nur bis zur nächsten Wahl denken, kommt die Botschaft rüber: Es ist noch Zeit. So war es die ganzen Jahre, seit Klimaschutz weit oben auf der Agenda steht. Der neue IPCC-Sonderbericht könnte das Problem noch verschärfen: Erstmals legt die Wissenschaftlerzunft nahe, dass man ja gar nicht unbedingt die Emissionen drastisch mindern muss. Man könnte als Plan B theoretisch CO2 später mittels Geoengineering wieder »einfangen«.

Eine gute Nachricht kann sich auch übel auswirken: Noch ist es möglich, den Klimawandel auf ein nicht ganz katastrophales Niveau zu begrenzen, meint der Weltklimarat IPCC. Vorausgesetzt, dass in den kommenden Jahren der Schalter umgelegt und der Übergang in eine CO2-neutrale Wirtschaftsweise vollzogen wird.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Uwe Kalbe über die nahenden Machtkämpfe in Bayern

Nelli Tügel wundert sich nicht darüber, dass Erdoğan in Ungarn nicht nur ein roter Teppich ausgerollt, sondern auch Protest gegen ihn unterbunden wird

Niklas Franzen über die Präsidentschaftswahl in Brasilien

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!