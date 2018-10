Sollte sich Ihr Hamster einmal bei seinen akrobatischen Übungen im Laufrad ein Bein brechen, dann empfehle ich, ein wenig in der Legokiste zu wühlen. Suchen Sie sich - natürlich nach fachlicher Behandlung des Bruchs - einen Fensterrahmen, ein paar Steine und zwei Räder heraus. Und bauen Sie daraus einen Rollstuhl. So bleibt Ihr Hamster mobil, schont aber sein Bein. Sie meinen, es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass dem Hamster so etwas widerfährt? Mit Sicherheit. Aber er wäre nicht das erste Kleintier, das einen Rollstuhl benötigt. Ein Mitarbeiter des Maryland-Zoos in Baltimore in den USA fand kürzlich eine Schildkröte mit mehrfach gebrochenem Panzer. Sie wurde operiert, im Zoo aufgenommen, und die Pfleger bauten ihr besagten Lego-Rollstuhl. Wenn Sie noch immer nicht überzeugt sind: Schauen Sie sich mal ein paar Videos dazu im Internet an. Sie werden sich geradezu wünschen, Ihr Hamster breche sich ein B... Nein, so weit wollen wir dann doch nicht gehen. jot