Brandenburg/Havel. Der Freiheitspreis des evangelischen Domstifts Brandenburg/Havel geht in diesem Jahr an die Wohnungsbaugenossenschaft »Bremer Höhe«. Das Unternehmen werde für sein vorbildliches Engagement »im Spannungsfeld von wirtschaftlicher Freiheit, Gewinnorientierung und sozialer Verantwortung« ausgezeichnet, teilte das Domstift am Montag mit. Die mit 25 000 Euro dotierte Auszeichnung soll am Donnerstagabend im Dom zu Brandenburg verliehen werden. 2016 wurde das Menschenrechtszentrum Cottbus mit dem ersten Freiheitspreis ausgezeichnet. Die Wohnungsbaugenossenschaft »Bremer Höhe« entstand im Jahr 2000 aus einer Mieterinitiative. Die Genossenschaft bietet heute rund 700 Wohnungen und Gewerbeeinheiten in Berlin und Brandenburg an. epd/nd