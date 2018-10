In Neukölln ist ein Fußgänger von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag an der Kreuzung Stubenrauchstraße und Kanalstraße, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Laut »Tagesspiegel« wollte der Mann zwischen vor der Ampel stehenden Autos die Straße überqueren. Als die Ampel auf grün schaltete, sei der Lastwagen angefahren, ohne den Fußgänger vor seinem Fahrzeug zu bemerken. Der Mann sei noch am Unfallort gestorben. Laut Zeitungsbericht soll es sich um einen Rentner handeln. Die Polizei sperrte den Unfallort, mehrere Buslinien wurden umgeleitet. Für Mittwoch um 17.30 Uhr ist eine Mahnwache an der Unfallstelle angekündigt. Bereits letzten Freitag war in Adlershof ein 34-jähriger Radfahrer bei einem Lkw-Unfall ums Leben gekommen. dpa/nd