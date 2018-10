Was soll das sein

Mehr als neun Tonnen Lebensmittel haben Berliner*innen in den letzten zweieinhalb Wochen für bedürftige Mitbürger*innen gesammelt. In den teilnehmenden 29 Supermärkten seien anlässlich der Erntedank-Aktion 9153 Kilogramm Lebensmittel gespendet worden, teilte die Berliner Tafel mit. Die Organisation hatte Kund*innen von großen Supermarktketten dazu aufgerufen, ein Lebensmittel mehr als nötig einzukaufen und dann für Bedürftige abzugeben. In ihren 45 Ausgabestellen verteilt die Berliner Tafel nun die gesammelten Lebensmittel. Bis zu 50 000 Kund*innen besuchen laut der Organisation die Ausgabestellen. epd/nd