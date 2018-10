Beim Bezahlen werden weitere für den Bezahlvorgang notwendige Daten abgesichert an das Bezahlterminal übertragen. Über die Funkschnittstelle der digitalen Karten werden keine wichtigen persönlichen Daten wie Name oder Adresse übermittelt. BVR/dpa/nd

Tipps: Bewahren Sie Ihr Smartphone wie Ihre Debit- oder Kreditkarten sorgfältig auf. Speichern Sie die PIN nicht in dem Smartphone, das Sie auch für die Zahlung verwenden.

Was mache ich bei Verlust oder Diebstahl?

Wie funktioniert der mobile Bezahlvorgang an der Kasse?

Händler machen ihre Kassen in der Regel über das vierwellige Symbol kenntlich, das die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens symbolisiert. Dann kann kontaktlos sowohl mit Plastik- als auch mit der digitalen Karte auf dem Smartphone bezahlt werden. Die technische Basis der sogenannten Near Field Communication (NFC) ist dieselbe.

In der VR-BankingApp finden Sie den Menüpunkt »Digitale Karten«. Hier wird beim ersten Auswählen eine weitere App »Digitale Karten« aus dem App Store heruntergeladen und erscheint auch auf Ihrem Handy. Jetzt können Sie Ihre digitale girocard, Mastercard oder Visa-Karte bestellen. Bei der Mastercard oder Visa-Karte nutzen Sie die PIN der Plastikkarte. Bei der girocard können Sie die PIN Ihrer physischen girocard übernehmen (bei Bestellung der digitalen Karte anzugeben), andernfalls erhalten Sie eine neue PIN.

Voraussetzungen sind: ein An-droid-Smartphone (ab Android-Betriebssystem KitKat 4.0), ein Konto bei einer teilnehmenden Genossenschaftsbank mit freigeschaltetem Onlinebanking einschließlich der Nutzung des TAN-Verfahrens sowie die auf das Smartphone geladene VR-BankingApp. Aktivieren Sie vor der ersten Bezahlnutzung die NFC-Antenne im Handy. Meist können Sie das je nach Gerätetyp in dessen Funktion »Einstellungen« vornehmen.

Wird der Menüpunkt »Digitale Karten« in der aktualisierten VR-BankingApp angezeigt, ermöglicht Ihre Genossenschaftsbank das mobile Bezahlen. Zudem informiert sie in der Regel über Infoschreiben, auf ihrer Website und ihren sozialen Medien.

Die genossenschaftliche Finanzgruppe stellt die girocard sowie die Kreditkarten Mastercard und Visa digitalisiert in der VR-BankingApp zur Verfügung.

