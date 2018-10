Baden-Württemberg will das elektronische Rezept einführen. Das E-Rezept ist die digitale Version eines Papierrezeptes vom Arzt und wird im Rahmen der Telemedizin entwickelt. Ab April 2019 sollen die ersten technischen Installationen für ein Modellprojekt in Arztpraxen und Apotheken vorgenommen werden. Das Projekt wird mit gesetzlich Krankenversicherten im Stadtkreis Stuttgart und Landkreis Tuttlingen beginnen. Es ist ein Teil des telemedizinischen Modellprojekts »docdirekt« der KV Baden-Württemberg. In diesem Rahmen können sich Patienten per Video, Telefon oder Chat medizinisch beraten lassen.