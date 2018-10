Diyarbakir. Die türkische Polizei hat bei einer Razzia gegen die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) 90 mutmaßliche Anhänger festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft in Diyarbakir am Dienstag mitteilte, wurden Haftbefehle gegen insgesamt 151 Verdächtige ausgestellt. Die Festnahmen seien in der »Kurdenhauptstadt« Diyarbakir und acht anderen Städten erfolgt. AFP/nd