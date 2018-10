Caracas. In Venezuela hat der Tod eines inhaftierten Oppositionellen für Vorwürfe und Proteste gesorgt. Der Kommunalpolitiker Fernando Albán, wegen eines mutmaßlichen Attentats auf Präsident Nicolás Maduro in Haft, habe sich am Montag in einem Geheimdienstgebäude in Caracas das Leben genommen, so Generalstaatsanwalt Tarek Saab. Diese Version wurde von dessen Partei Primero Justicia vehement bestritten: Sie sprach von »Mord«. Am Montagabend protestierten Demonstranten vor dem Gebäude des Geheimdienstes. AFP/nd