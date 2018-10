Schwerin. Die Opposition im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern macht Druck für mehr Transparenz der großen Sozialverbände in Mecklenburg-Vorpommern. Für die nächste Landtagssitzung in zwei Wochen liegen zwei Anträge zur Förderung der Freien Wohlfahrtspflege vor. Der Linkspartei geht es nicht weit genug, dass die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege jüngst die »Initiative Transparente Zivilgesellschaft« unterschrieben haben. Die Informationen, die danach offengelegt werden müssen, böten keine ausreichende Gewähr dafür, dass die Mittel des Landes ordnungsgemäß verwendet werden, heißt es im LINKE-Antrag. Auch die AfD fordert Korrekturen. dpa/nd

