An der Produktionsschule Moritzburg lernen junge Migrantinnen und Migranten, die sonst durch alle Raster fallen

Mainz. Mit 1294 Integrationshilfen haben Schulen in Rheinland-Pfalz 2016 junge Menschen mit seelischen Problemen unterstützt. Das sind rund 62 Prozent mehr als im Jahr 2012, damals waren es 801, teilte das Gesundheitsministerium auf eine Anfrage aus Landtags-CDU mit. Die Zahl von 2016 ist die derzeit aktuellste. Die Integrationshelfer, auch Schulbegleiter genannt, unterstützen die Kinder im Schulalltag. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!