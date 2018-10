Der georgische Schriftsteller Lewan Berdsenischwili saß von 1984 bis 1987 wegen "antisowjetischer Propaganda" im Gulag; jetzt hat er seine Erinnerungen an den Lageralltag und Mithäftlinge in einem Buch verarbeitet "Heiliges Dunkel. Die letzten Tage des Gulag" (mdv) Foto: privat

Herr Berdsenischwili, Sie haben ein Buch über den Gulag verfasst - mit heiterer Gelassenheit. Wie ist so etwas möglich angesichts des Leidens und Sterbens in Strafgefangen- und Zwangsarbeitslagern? Der Leser ist erst einmal irritiert.

Nun, das war auch meine Intention. Ja, der Gulag war die Hölle. Und es war ebenso schwer in diese Hölle zu gelangen wie in jene von Dante Alighieri. Und ebenso war es schwer, dort seinen Überzeugungen treu zu bleiben, nicht zum Verräter an sich selbst oder anderen zu werden. Nicht alle Häftlinge haben das geschafft. Ich habe mich hauptsächlich an die positiven Erfahrungen im Lager gehalten, über kluge, interessante Menschen und kluge, interessante Gespräche berichtet. Auch über Kurioses, Obskures, Absurdes. Und selbst in der Hölle wird gelacht.

Besteht da aber nicht die Gefahr der Verharmlosung des Terrors?

Nein, das glaube ich nicht. Es ist eine prinzipielle Frage: Wie geht man mit Gewaltr...