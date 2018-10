Arnold Kopelson, Produzent Oscar-prämierter Filme wie »Platoon« und »Auf der Flucht«, ist tot. Nach Angaben seiner langjährigen Ehefrau und Geschäftspartnerin Anne Kopelson starb er am Montag in Beverly Hills, wie Branchenblätter berichteten. Kopelson wurde 83 Jahre alt. Der gelernte Anwalt, der schon in den 1970er Jahren Independent-Projekte finanzierte, hatte in Hollywood mit Filmen wie »Platoon«, »Auf der Flucht« und »Sieben« Erfolg. Oliver Stones Film »Platoon«, den Kopelson mit europäischer Hilfe finanzierte, gewann vier Oscars. dpa/nd