München. Mehr als 100 000 Menschen in Bayern haben sich mit ihrer Unterschrift für ein Volksbegehren gegen den Pflegenotstand ausgesprochen. Am Dienstag überreichten die Initiatoren - ein Bündnis aus Politikern, Pflegern, Juristen und Ärzten - die größte jemals in Bayern gesammelte Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren dem Innenministerium. Dieses muss nun prüfen, ob es ein Volksbegehren für rechtlich zulässig hält. Erforderlich sind nur 25 000 Unterschriften. dpa/nd