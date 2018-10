In Leipzig versucht eine Gemeinschaft von Enthusiasten, sich ohne Profitinteressen im Wohnungsmarkt zu behaupten

Leipzig. Das Karstadt-Haus in Leipzig schließt laut einem Zeitungsbericht früher als bisher geplant. Der letzte Verkaufstag sei voraussichtlich der 31. Januar kommenden Jahres, berichtet die »Leipziger Volkszeitung«. Der Mietvertrag für die Immobilie war zu Ende März 2019 gekündigt worden, nachdem Karstadt eine Mieterhöhung von rund 68 Prozent nicht zahlen wollte. dpa/nd

