Ein fahrerloses Auto des chinesisch-amerikanischen Unternehmens Pony.ai aus dem Silicon Valley bei einer Vorführung in Shanghai Foto: AFP/STR

Als James Peng und Tiancheng Lou vor vier Jahren beschlossen, das chinesische Technologieunternehmen Baidu zu verlassen und eine Firma im Bereich des autonomen Fahrens zu gründen, kehrten sie Peking den Rücken. Sie eröffneten ihr Start-up Pony.ai im Silicon Valley in den Vereinigten Staaten. »Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir erreicht haben«, sagt Peng, heute Geschäftsführer. »In weniger als zwei Jahren kündigen wir jetzt unser selbstfahrendes System der dritten Generation an.« Pony.ai hat trotz harter Konkurrenz in dem Sektor 214 Millionen Dollar von den Risikokapitalfirmen ClearVue Partners (China) und Eight Roads Ventures (USA) eingesammelt und plant gerade, weitere 150 Ingenieure einzustellen.

Diese Erfolgsgeschichte passt nicht gerade zu der Behauptung von Präsident Donald Trump und anderen US-Politikern, China habe amerikanische Technologie gestohlen. Diese Anschuldigung erhob Trump auch auf die Ankündigung des chin...