Köln/Stuttgart. Der Elektrotransporter Streetscooter rollt schon bald in einer deutlich größeren Version durch deutsche Städte. Der Hersteller, eine Tochter der Deutschen Post, startete am Dienstag mit seinem Partner Ford in Köln die Serienfertigung des großen Transporters, der ein Ladungsvolumen von 20 Kubikmetern hat und damit Platz für 200 Pakete. Die bisherigen Streetscooter-Modelle haben ein Volumen von gut vier bzw. acht Kubikmetern. In ein bis zwei Monaten soll der erste Einsatz erfolgen, bis Jahresende sollen 1000 große Streetscooter gebaut werden. Die Streetscooter GmbH ist eine Tochterfirma des Bonner Paketriesen Deutsche Post DHL, die 2016 zur Überraschung der Autobranche mit der Serienproduktion eigener Elektrotrans-porter begonnen hatte. Der nun neu produzierte »Work XL« ist das erste Modell, das die Post-Tochterfirma nicht in Eigenregie herstellt. Das Fahrgestell kommt von Ford, der Rest von Streetscooter. dpa/nd