Frankfurt am Main. Die gute Auftragslage ließ die Zahl der Beschäftigten in der Elektroindustrie im laufenden Jahr um etwa 13 000 bis auf 880 870 steigen, teilte der Branchenverband ZVEI mit. Zwar ist die Branche von Rekordwerten von fast 1,1 Million Beschäftigten wie kurz nach der Wiedervereinigung noch weit entfernt, doch seit dem Tief von 810 000 Beschäftigten im Jahr der Wirtschaftskrise 2009 ging es stetig bergauf. dpa/nd

