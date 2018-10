Frankfurt am Main. Aufsichtsräte deutscher Top-Konzerne bleiben trotz Frauenquote eine Männerdomäne. »Selbst bei den Unternehmen, deren Aufsichtsgremien das 30-Prozent-Ziel einhalten, ist die Machtverteilung in der Regel noch deutlich zugunsten der männlichen Aufsichtsratsmitglieder ausgeprägt«, stellte Jella Benner-Heinacher, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Aktionärsvereinigung DSW laut Redetext in Frankfurt fest. Seit Anfang 2016 müssen die etwa 100 größten börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen in Deutschland mindestens 30 Prozent der Posten in ihren Kontrollgremien mit Frauen besetzen. In den Aufsichtsräten der 30 Konzerne im Deutschen Aktienindex stieg der Frauenanteil in den vergangenen Jahren auf 33,8 Prozent (2017: 31,9 Prozent). Allerdings sind in den Ausschüssen der Dax-Aufsichtsratsgremien, in denen wichtige Entscheidungen vorbereitet werden, gut 78 Prozent der Mitglieder männlich. dpa/nd