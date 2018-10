Was soll das sein

Nach der Absage von Chemnitz als möglicher neuer Standort für die Kunstschau Ostrale ist deren Zukunft in Dresden weiter ungewiss. Die Stadt ist zu Gesprächen bereit, auch für eine langfristige Perspektive, wie das Rathaus am Montag auf Anfrage mitteilte. Die Organisatoren der Internationalen Ausstellung zeitgenössischer Künste hatten bisher aber kein derartiges Interesse bekundet.

Die maßgeblich aus der Privatwirtschaft und von Künstlern getragene Ostrale ist wegen Unterfinanzierung und Unklarheit über den künftigen Standort seit Jahren unsicher. Seit 2017 findet sie nun alle zwei Jahre statt, das bisherige Domizil in einem ehemaligen Schlachthof ist sanierungsbedürftig und nicht weiter nutzbar. Chemnitz wollte das Kunstfestival im Zuge seiner Kandidatur als Kulturhauptstadt 2025 per Zehn-Jahres-Vertrag in die Stadt holen, die Prüfungskommission befand den Aufwand dafür jedoch als zu teuer. dpa/nd