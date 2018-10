UN-Gerichtshof fordert Aufhebung / Trump erkennt Urteil nicht an

Washington. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, ist US-Medienberichten zu Folge von ihrem Amt zurückgetreten. Das meldeten übereinstimmend der Sender CNN und der Informationsdienst Axios, die sich auf nicht näher genannte Quellen bezogen. Axios berichtete unterdessen, US-Präsident Donald Trump habe den Rücktritt bereits angenommen. Er hatte Haley nach seinem Wahlsieg im November 2016 als UN-Botschafterin nominiert. Am Dienstag stellte er auf Twitter eine »große Ankündigung« mit seiner »Freundin« in Aussicht. Trump und Haley sollten im Weißen Haus zusammenkommen. Agenturen/nd

