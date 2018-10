Kabul. In Afghanistan sind seit Jahresanfang fast 250 000 Menschen innerhalb des Landes vor Kämpfen und Gefechten aus ihren Dörfern und Städten geflohen. Das geht aus einem in der Nacht zu Dienstag veröffentlichten Bericht der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe hervor. Derweil sind bei einem Anschlag auf eine Wahlveranstaltung in der südafghanischen Provinz Helmand mindestens fünf Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. dpa/nd