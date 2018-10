Jaunde. Der Oppositionspolitiker Maurice Kamto hat sich zum Sieger der Präsidentschaftswahl in Kamerun erklärt. Bereits vor Veröffentlichung des Wahlergebnisses sagte er am Montag in Jaunde, er habe »ein klares Mandat erhalten«. Kamto war gegen den seit 36 Jahren regierenden Staatschef Paul Biya angetreten, der haushoher Favorit war. Kamto sprach von »zahlreichen Fällen von Wahlbetrug«. AFP/nd