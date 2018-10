Potsdam. Auf dem Gelände eines alten Straßenbahndepots an der Heinrich-Mann-Allee in Potsdam wird an diesem Mittwoch eine Bombe entschärft. Deswegen wird ab 8.30 Uhr rund um den Fundort des Blindgängers ein rund 800 Meter großer Sperrkreis geschlossen, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Der Hauptbahnhof selbst liegt zwar nicht im Sperrkreis, aber die Gleise aus Richtung Berlin dorthin. Deshalb wird der Regionalexpress 1 ab etwa 9.30 Uhr zwischen Berlin-Charlottenburg und Werder/Havel über Golm umgeleitet, was zu Verspätungen von etwa zehn Minuten führen wird. Die Halte in Berlin-Wannsee sowie an den Potsdamer Stationen Hauptbahnhof, Charlottenhof und Park Sanssouci entfallen. Die Regionalbahnen 20 und 23 aus Michendorf und Hennigsdorf fahren ohne Einschränkungen zum Hauptbahnhof, aber die S-Bahnen aus Berlin enden während der Entschärfung der Bombe in Babelsberg. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass die Einschränkungen bis 13.30 Uhr andauern. Das hängt aber davon ab, wie schnell dem Sprengmeister die Entschärfung gelingt. Busse und Straßenbahnen werden vom Hauptbahnhof aus ohne Halt durch den Sperrkreis durchfahren. nd