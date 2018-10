Polizei und Feuerwehr bauen die psychologische Nachbetreuung ihrer eigenen Leute deutlich aus. Das ist die Folge vom Terroranschlag am Breitscheidplatz im Jahr 2016. Die Polizei erarbeite derzeit ein Konzept zur Optimierung der psychosozialen Notfallversorgung, antwortete der Senat auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber. Ein Ergebnis soll im Frühjahr 2019 vorliegen. Auch bei der Feuerwehr soll die entsprechende Seelsorge ab 2019 deutlich gestärkt werden. dpa/nd

Verwaltungsgericht will alte Dieselautos aus der Innenstadt verbannen, aber nicht flächendeckend

Flüchtlinge geben bei Workshops in Lichtenberg ihr erlerntes Wissen weiter

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!